مخاوف إسرائيلية من الاتفاق النووي الأميركي - السعودي

أثار اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، يسمح للمملكة ببناء مفاعلات نووية وباستخدام تكنولوجيا أميركية وبتخصيب اليورانيوم، مخاوف في ​"إسرائيل" من اندلاع سباق تسلح في "الشرق الأوسط"، وفق "رويترز".

ويهدف الاتفاق، الذي ‌لا يزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس، والذي أُعلن عنه أمس الأربعاء، إلى "تمكين السعوديين من تطوير برنامج نووي مدني".

ولم يعلق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرا الحرب ​والخارجية حتى الآن على الاتفاق، الذي يقول منتقدوه إنه يُعرّض مصالح "إسرائيل" الأمنية طويلة الأمد للخطر.