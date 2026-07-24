كوبا تدين العقوبات الأميركية على برنامج التعاون الطبي

أدان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، الجمعة، العقوبات الأميركية الجديدة على برنامج التعاون الطبي الكوبي في الخارج، معتبراً أنّها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها واشنطن على الشعب الكوبي.

وأكد رودريغيز أنّ كل إجراء عدواني تتخذه الحكومة الأميركية، بما فيه التدابير التي أعلنها وزير الخارجية ماركو روبيو في الـ 23 من تموز/يوليو الجاري، يثبت أنّ الهدف هو معاقبة الشعب الكوبي بأكمله. وأضاف أنّ واشنطن، رغم إنكارها وجود الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، تجد صعوبة متزايدة في إخفاء "نواياها الإبادية" وعزمها على إحداث أزمة إنسانية في البلاد.

واعتبر رودريغيز أنّ الهجوم على التعاون الطبي الكوبي يشكّل اعتداءً على حق مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم في الحصول على الخدمات الصحية، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة تعاقب بلاده على تقديم خدمة إنسانية تضامنية تحظى باعتراف المجتمع الدولي.