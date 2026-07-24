اربع ولايات أميركية تقاضي إدارة ترامب

رفعت 4 ولايات أميركية، هي كاليفورنيا وإلينوي ونيوجيرسي ورود آيلاند، دعوى قضائية للطعن في قواعد أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تُلزم الولايات بتغيير طريقة إجراء الانتخابات، تحت طائلة خسارة ملايين الدولارات من منح مكافحة الإرهاب.

وقال المدعون العامون للولايات الـ 4 إن هذه السياسة "تتجاوز الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالانتخابات والإنفاق الفيدرالي، وتنتهك قانون الإجراءات الإدارية"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام لولاية إلينوي، كوامي راؤول، قوله: "لا يمكنه ابتزاز الولايات لفعل ما يريد". وكانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ قد أبلغت الولايات بضرورة وضع خطط للانتقال إلى الاقتراع الورقي واتخاذ خطوات للتحقق من جنسية الناخبين، وإلا فإنها قد تفقد بعض المنح المالية.