أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من توترات الشرق الأوسط

موسكو / وكالات: انخفضت أسعار النفط، في تعاملات يوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه الأسعار نحو مكاسب أسبوعية في ظل مخاوف الأسواق من اضطرات إمدادات الخام بشكل أقوى بسبب أحداث الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل عند 90.48 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.85% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه عند 98.92 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.76% عن سعر الإغلاق السابق.

ويتجه الخام الأمريكي و"برنت" نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 10.9% و13.5% على التوالي.

ويأتي الارتفاع مع تزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة واستهداف الحوثيين في اليمن ناقلات في مضيق باب المندب.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى مؤسسة "آي جي" في مذكرة "الحبل الملتف حول طرق إمدادات الطاقة العالمية يضيق مرة أخرى".