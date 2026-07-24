شارل لوكلير الأسرع في أولى تجارب جائزة المجر رغم عطل متأخر

سجل سائق فريق فيراري ​شارل لوكلير​ أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة ​المجر​ الكبرى، ضمن منافسات الفورمولا 1، بعدما تصدر الحصة بزمن بلغ دقيقة واحدة و19.075 ثانية، متقدمًا بفارق يقارب نصف ثانية عن سائق فريق رد بل ماكس فرستابن، فيما جاء سائق فريق فيراري لويس هاميلتون ثالثًا.

ورغم تصدره الحصة، تعرض لوكلير لعطل فني قبل سبع دقائق من النهاية، بعدما أبلغ فريقه بوجود كسر في السيارة أثناء تبديل السرعات، لكنه احتفظ بالمركز الأول حتى نهاية التجارب.

واحتل سائق فريق مرسيدس جورج راسل المركز الخامس، بينما أنهى فريد فيستي، الذي شارك بدلًا من كيمي انتونيلي، الحصة في المركز السابع. وجاء سائق فريق مكلارين لاندو نوريس في المركز الحادي عشر، فيما حل ليوناردو فورنارولي، الذي قاد سيارة زميله اوسكار بياستري، في المركز السادس عشر.

أما سائق فريق استون مارتن فرناندو الونسو فأنهى الحصة في المركز الثالث عشر، بينما تعرض زميله لانس سترول لعطل في نظام التعليق.