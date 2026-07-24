سولي متمسك بروما وغاسبريني يراهن عليه

تتجه الأنظار نحو استمرار الأرجنتيني ​ماتياس سولي​ مع ​روما​، بعدما كشفت صحيفة إيل مساجيرو أن فرص بقائه مع "الجيالوروسي" لفترة طويلة تبدو مرتفعة، رغم الاهتمام المتزايد من عدة أندية تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وبحسب التقرير، فإن المدرب جيان بييرو غاسبريني يسعى إلى تعزيز خط الهجوم بلاعبين يمتلكون خصائص مختلفة، إلا أن ذلك لا يقلل من ثقته في سولي، الذي يُعد أحد أبرز العناصر التي يعول عليها، مع إمكانية منحه دورًا رئيسيًا في قيادة المنظومة الهجومية خلال الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الأرجنتيني، المولود عام 2003، لم يفكر يومًا في مغادرة العاصمة الإيطالية، واضعًا روما في مقدمة أولوياته رغم العروض والاهتمام الخارجي.