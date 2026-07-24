باريديس يلمّح إلى نهاية مشوار ميسي الدولي مع الأرجنتين

اثار ​لياندرو باريديس​، لاعب وسط ​المنتخب الأرجنتيني​، التكهنات حول مستقبل زميله ​ليونيل ميسي​ الدولي، بعدما أكد أنه يعتقد أن نهائي ​كأس العالم 2026​ أمام إسبانيا كان آخر مباراة لقائد "الألبيسيليستي" مع المنتخب.

وقال باريديس في تصريحات اعلامية : "أعتقد أن ميسي اتخذ قرارًا بأن نهائي كأس العالم سيكون مباراته الأخيرة مع المنتخب الوطني"

ولم يعلن ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، بشكل رسمي قراره بشأن الاعتزال الدولي حتى الآن، فيما ينتظر عشاق المنتخب الأرجنتيني موقف قائدهم بعد المشاهد العاطفية التي أعقبت نهائي المونديال.

وخلال مسيرته مع الأرجنتين، خاض ميسي 207 مباريات دولية سجل خلالها 125 هدفًا وصنع 65 تمريرة حاسمة، وقاد بلاده للتتويج بكوبا أميركا 2021 و2024 ، وكأس العالم 2022 .