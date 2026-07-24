مانشستر يونايتد يقترب من ضم مانو كونيه

اقترب ​مانشستر يونايتد​ من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي ​مانو كونيه​، لاعب وسط ​روما​، بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات مع النادي الإيطالي لحسم قيمة الانتقال.

وذكر موقع CaughtOffside أن إدارة يونايتد تتمسك بعدم تجاوز تقييمها المالي للاعب، رغم رغبتها في إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي. ويأتي اهتمام النادي الإنكليزي بكونيه بناءً على طلب المدرب ​مايكل كاريك​، الذي يسعى إلى تعزيز خط الوسط بعد ضم يوري تيليمانس وأندريه سانتوس.

وأوضح موقع TEAMtalkأن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو، بينما قد يطلب روما أكثر من 60 مليون يورو في حال دخول أندية أخرى على خط المفاوضات. ويأمل "الشياطين الحمر" في التوصل إلى اتفاق سريع دون التخلي عن سياسته المالية في سوق الانتقالات.