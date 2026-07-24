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رمز الخبر: 227243
تأريخ النشر : 2026July24 - 20:45
سرویس کیهان عربی » اخبار
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بوفون يرفض العودة إلى منتخب إيطاليا في الوقت الحالي

رفض أسطورة حراسة المرمى الإيطاليةجيانلويجي بوفونعرضًا للعودة إلىمنتخب إيطالياضمن الهيكل الإداري الجديد الذي يقودهباولو مالديني​. ووفقًا للتقارير، كان من المقرر أن يتولى بوفون دورًا ميدانيًا وإشرافيًا يشمل متابعة جميع منتخبات إيطاليا بمختلف فئاتها العمرية، مستفيدًا من خبرته الكبيرة وشعبيته الواسعة داخل الكرة الإيطالية. إلا أن الحارس السابق اعتبر أن الوقت الحالي غير مناسب للعودة إلى العمل في كرة القدم، مفضلًا التفرغ لعائلته ومواصلة دراسته استعدادًا لخطوة مستقبلية في مجالي التدريب أو الإدارة الفنية.

ويبتعد بوفون عن أي منصب رسمي منذ رحيله في نيسان الماضي، عقب إخفاق المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم، بينما يواصل الاتحاد الإيطالي إعادة هيكلة منظومته الإدارية والفنية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

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