فالفيردي: مورينيو سيطورني وهدفنا حصد جميع الألقاب

أعرب قائد ​ريال مدريد​ ​فيدي فالفيردي​ عن سعادته بالعودة إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي ​جوزيه مورينيو​، مؤكدًا فخره بالاستمرار مع "أفضل نادٍ في العالم". وقال الدولي الأوروغوياني إنه يتطلع للاستفادة من خبرات مورينيو والتعلم من نصائحه، مشيرًا إلى رغبته في التطور كلاعب وكشخص خلال المرحلة المقبلة. كما عبّر عن اعتزازه بحمل شارة قيادة الفريق، مؤكدًا أنه استلهم الكثير من قادة النادي السابقين، مثل سيرجيو راموس وداني كارفخال وتوني كروس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، وسيعمل على نقل تلك القيم داخل وخارج الملعب.

واختتم فالفيردي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي لريال مدريد في الموسم الجديد هو المنافسة على جميع البطولات، وإسعاد جماهير النادي بتقديم أداء قوي وتحقيق المزيد من الألقاب.