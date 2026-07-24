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رمز الخبر: 227242
تأريخ النشر : 2026July24 - 20:45
سرویس کیهان عربی » اخبار
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فالفيردي: مورينيو سيطورني وهدفنا حصد جميع الألقاب

أعرب قائدريال مدريد​ ​فيدي فالفيرديعن سعادته بالعودة إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغاليجوزيه مورينيو، مؤكدًا فخره بالاستمرار مع "أفضل نادٍ في العالم". وقال الدولي الأوروغوياني إنه يتطلع للاستفادة من خبرات مورينيو والتعلم من نصائحه، مشيرًا إلى رغبته في التطور كلاعب وكشخص خلال المرحلة المقبلة. كما عبّر عن اعتزازه بحمل شارة قيادة الفريق، مؤكدًا أنه استلهم الكثير من قادة النادي السابقين، مثل سيرجيو راموس وداني كارفخال وتوني كروس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، وسيعمل على نقل تلك القيم داخل وخارج الملعب.

واختتم فالفيردي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي لريال مدريد في الموسم الجديد هو المنافسة على جميع البطولات، وإسعاد جماهير النادي بتقديم أداء قوي وتحقيق المزيد من الألقاب.

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