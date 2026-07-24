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رمز الخبر: 227241
تأريخ النشر : 2026July24 - 20:45
سرویس کیهان عربی » اخبار
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سواريز يتوج بجائزة لاعب الجولة في الدوري الاميركي

حصد الأوروغويانيلويس سواريزجائزة أفضل لاعب في جولةالدوري الأميركي لكرة القدم، بعد تألقه اللافت معإنتر مياميعقب استئناف المنافسات بعد فترة التوقف الخاصة بكأس العالم 2026.

وسجل المهاجم المخضرم ثنائية رائعة في مباراته رقم 100 بقميص إنتر ميامي، ليقود الفريق إلى الفوز علىشيكاغو فايربنتيجة 3-2، مواصلًا مستوياته المميزة هذا الموسم.

ورفع سواريز رصيده إلى 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي، بعدما ساهم تهديفيًا في آخر خمس مباريات بدأها، كما وصل إلى 38 هدفًا في الدوري مع إنتر ميامي ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي خلف ليونيل ميسي.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها سواريز بجائزة لاعب الجولة في الدوري الأميركي، متجاوزًا ليوناردو كامبانا، وبات خلف ميسي صاحب الرقم القياسي بـ14 جائزة.

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