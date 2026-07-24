سواريز يتوج بجائزة لاعب الجولة في الدوري الاميركي

حصد الأوروغوياني ​لويس سواريز​ جائزة أفضل لاعب في جولة ​الدوري الأميركي لكرة القدم​، بعد تألقه اللافت مع ​إنتر ميامي​ عقب استئناف المنافسات بعد فترة التوقف الخاصة بكأس العالم 2026.

وسجل المهاجم المخضرم ثنائية رائعة في مباراته رقم 100 بقميص إنتر ميامي، ليقود الفريق إلى الفوز على ​شيكاغو فاير​ بنتيجة 3-2، مواصلًا مستوياته المميزة هذا الموسم.

ورفع سواريز رصيده إلى 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي، بعدما ساهم تهديفيًا في آخر خمس مباريات بدأها، كما وصل إلى 38 هدفًا في الدوري مع إنتر ميامي ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي خلف ليونيل ميسي.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها سواريز بجائزة لاعب الجولة في الدوري الأميركي، متجاوزًا ليوناردو كامبانا، وبات خلف ميسي صاحب الرقم القياسي بـ14 جائزة.