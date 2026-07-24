لياو يلمح إلى رغبته في الرحيل عن صفوف ميلان

أثار النجم البرتغالي ​رافاييل لياو​ الجدل بشأن مستقبله مع ​ميلان​، بعدما اعترف بشكل واضح بأنه ناقش مع إدارة النادي إمكانية خوض تجربة جديدة، في خطوة تؤكد أن رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية يبقى احتمالًا قائمًا.

وقال لياو نقلا عن توتو ميركاتو: "كنت قد تحدّثت بالفعل مع النادي بشأن إمكانية خوض تجربة جديدة. ميلان ساعدني كثيرًا، لكن في الحياة توجد طموحات أخرى، وإذا سنحت الفرصة فسأدرس جميع الخيارات."

وكان لياو قد شارك مؤخراً في بطولة كأس العالم 2026 مع البرتغال وخرج من الدور الـ16.