كلوب يوجه رسالة حاسمة بعد توليه تدريب المانيا

أكد ​يورغن كلوب​، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، خلال أول مؤتمر صحفي له، أنه تولى المهمة لخدمة المنتخب والجماهير، وليس لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال إنه تابع الانتقادات التي تعرض لها المدربان جوليان ناغلسمان وتوماس توخيل، مشددًا على تقبله لأي انتقاد يتعلق بعمله الفني.

وأضاف: "إذا رأى الناس أنني مدرب سيئ، فليقولوا ذلك مباشرة، وسأغادر دون المطالبة بأي تعويض".

لكنه شدد على أن استهداف أفراد عائلته يمثل خطًا أحمر، مؤكدًا أنه سيستقيل فورًا إذا تعرضوا للإساءة.

واختتم كلوب حديثه بالتأكيد على رغبته في العمل بأجواء من الاحترام والتركيز لتحقيق النجاح مع المنتخب الألماني.