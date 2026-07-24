انشيلوتي رفض طلب الاتحاد الايطالي

رفض المدرب الإيطالي ​كارلو انشيلوتي​ العرض المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتولي قيادة منتخب بلاده خلال المرحلة المقبلة.

​وأفادت تقارير صحفية، أن انشيلوتي فضل الاستمرار في مشروعه المعتمد والمحافظة على التزاماته الفنية الحالية بدلاً من الانتقال لتحديد مسار جديد مع المنتخب الإيطالي.

ويأتي هذا القرار بعد محاولات مكثفة من الاتحاد الإيطالي لاستقطاب المدرب الخبير بهدف إعادة تنظيم أوراق "الآتزوري"، إلا أن انشيلوتي حسم موقفه بشكل نهائي متمسكاً بخططه المحددة مسبقاً، مما يضع الاتحاد الإيطالي أمام ضرورة البحث عن خيارات تدريبية بديلة.