الحشد الشعبي يباشر تنفيذ الخطة الأمنية بزيارة الأربعين في النجف الأشرف

النجف الاشرف/واع/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، عن مباشرة قطعاتها بتنفيذ خطة الانتشار الأمني الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي في محافظة النجف الأشرف، محمد الأسدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تشكيلات هيئة الحشد الشعبي في المحافظة، باشرت صباح اليوم تنفيذ خطة الانتشار الأمني الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الزائرين وتأمين انسيابية حركة المواكب والوافدين".

وأضاف، أن "الخطة تشمل مشاركة قوات اللواء الثاني، واللواء 42، واللواء 21، واللواء 11، إلى جانب فوج المهمات الخاصة، وفوج تابع لرئاسة أركان الهيئة، وآخر تابع لأمانة سر الهيئة، حيث انتشرت القطعات في المحاور والمواقع المكلفة بها وفق الخطة الأمنية المعدة لهذه المناسبة".

وأوضح الأسدي، أن "تنفيذ الخطة يجري بتنسيق عالٍ مع جميع الأجهزة الأمنية والخدمية، وبجاهزية كاملة لتأمين مسير الزائرين"، مبيناً أن "انتشار قطعات الحشد الشعبي يمتد من الحدود الإدارية الفاصلة مع محافظة الديوانية، مروراً بالمدينة القديمة في النجف الأشرف، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع محافظة كربلاء المقدسة عند العمود 667".

وأشار إلى أن "الخطة تتضمن أيضاً مسك الخندق الشرقي الممتد بطول 155 كيلومتراً، فضلاً عن تأمين ساحات إركاب الزائرين وحمايتها ضمن قاطع المسؤولية، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم طوال أيام الزيارة الأربعينية".

في جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، يوم الخميس، أهمية ترسيخ وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع مكونات الشعب العراقي. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، وفداً من الشخصيات السياسية والاجتماعية من منطقة بادينان بمحافظة دهوك". وأضاف البيان، أن "اللقاء استعرض تطورات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تمس واقع المنطقة، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة ترسيخ وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع مكونات الشعب العراقي، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي".وأشار الرئيس- بحسب البيان- "إلى أهمية الحفاظ على التلاحم والتمسك بقيم التعايش المشترك والمسؤولية الوطنية"، مشدداً على أن "صون هذا النهج وتعزيزه يمثلان ضمانة حقيقية لمواجهة التحديات ودعم مسيرة البناء والإصلاح".

وتابع البيان، أن "أعضاء الوفد ثمنوا حرص رئيس الجمهورية على التواصل المباشر مع أبناء مختلف مناطق العراق، واستماعه إلى آرائهم ومطالبهم"، مؤكدين "دعمهم لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".

في جانب آخر، أكد الشيخ همام حمودي خلال ترؤسه اجتماعاً لتحالف ابشر ياعراق النيابي، يوم الخميس، أن العراق يمر بمرحلة صعبة ومعقدة جراء ما تشهده المنطقة، مبينًا أن تصحيح المسار أصبح خياراً حتمياً، ومسؤولية تتحملها كل القوى السياسية.

وقال الشيخ حمودي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمر بمرحلة صعبة ومعقدة جراء ما تشهده المنطقة من أحداث، وما يواجهه البلد من أزمات داخلية"، مبينًا أن "تصحيح المسار أصبح خياراً حتمياً، ومسؤولية تتحملها كل القوى السياسية".

وشدد الشيخ حمودي أن "التحالف لن يقف متفرجاً؛ لأن التصحيح هو المنهج الذي استدعى وجوده، ونال ثقة الشعب على أساسه، وسيكون مسانداً بقوة لأي توجهات إصلاحية وجهود لمكافحة الفساد، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون".

وحث الشيخ حمودي- بحسب البيان- "أعضاء الكتلتين النيابية والمحلية على تقديم مصلحة العراق، والترفع عن المصالح الضيقة، وأن يكونوا ميدانيين، قريبين من الشعب مدافعين عن حقوقه، ومساندين لأي مسار وطني لتعزيز النزاهة والثقة، ومتصدين بشجاعة ومسؤولية"، منوهاً إلى "حساسية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وضوح رؤيا، وشفافية، ومواقف صريحة".