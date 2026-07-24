تصعيد ميداني غرب السودان وهجمات متبادلة في دارفور وكردفان

روسيا اليوم/ أكد وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين، أن الجيش ماض في عملياته العسكرية ضمن "معركة الكرامة" حتى إنهاء تمرد قوات الدعم السريع واستعادة السيطرة الكاملة على البلاد.

وشدد على أن الخيار العسكري هو الأساس في المرحلة الحالية، مع رفض أي مبادرات أو هدن لا تضمن تفكيك "الميليشيا" المتمردة، كما جدد التمسك بتنفيذ "إعلان جدة" كشرط لأي مسار تفاوضي، إلى جانب الإشادة بدعم المواطنين والمقاومة الشعبية للقوات المسلحة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر إخبارية بأن حشودا كبيرة تابعة لقوات الدعم السريع هاجمت قوات الجيش والقوة المشتركة في مدينتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع تشاد، وذلك بغرض وقف تقدم الجيش نحو تحرير الجنينة، ومناطق ولاية غرب دارفور.

وقال مصدر ميداني إن اللواء الثاني عمليات بالجيش السوداني يتمكن من إسقاط مسيرة إنتحارية بمحور طريق الصادرات الرابط بين مدينتي امدرمان وبارا. إلى ذلك، توغلت قوات المهام الخاصة بالفرقة 14 مشاة كادقلي التابعة للجيش السوداني داخل منطقة "الروكب" جنوب كردفان ودحرت قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو عقب عمليات نوعية.