"الغارديان" ترصد الهجمات ضد المساجد والمسلمين في بريطانيا

روسيا اليوم/ أفادت صحيفة "الغارديان" نقلا عن المؤسسة الإسلامية البريطانية، بتسجيل أكثر من 70 اعتداء ضد المساجد في المملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى يوليو 2026.

وذكرت الصحيفة أن وتيرة الاعتداءات بلغت حادثة واحدة تقريبا كل خمسة أيام، موضحة أن هذه الهجمات شملت أعمال ترهيب، واعتداءات عنيفة، وتخريبا للممتلكات، ومضايقات، والتحريض على الكراهية ضد المسلمين، إضافة إلى إساءات عبر الإنترنت وأعمال تخريب. وأضافت الغارديان أن معظم الاعتداءات تركزت في مدن لندن ومانشستر وبرمنغهام، مشيرة إلى أن العاصمة البريطانية وحدها شهدت تسعة اعتداءات استهدفت مساجد مختلفة خلال الفترة المذكورة.

ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية للمؤسسة الإسلامية البريطانية، أكيلة أحمد، قولها إن هناك ارتفاعا مستمرا في عدد الاعتداءات على المساجد، مؤكدة أن الحكومة مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمساعدة المساجد على تعزيز إجراءات الحماية والأمن.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت سابقا تخصيص ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من 53 مليون دولار، ضمن برنامج يهدف إلى دعم أمن المساجد وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات.