مقترح مقدم للولايات المتحدة وأوكرانيا لإنتاج صواريخ باتريوت

روسيا اليوم/ اقترحت بولندا على الولايات المتحدة إنشاء مشروع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج صواريخ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" على الأراضي البولندية.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (PAP) عن نائبة وزير الدفاع البولندي ماغدالينا سوبكوفيك-تشارنيتسكا قولها خلال زيارة إلى واشنطن إنها طرحت هذه المبادرة خلال اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين.

وقالت: "اقترحنا تعاونا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا، الهدف هو ضمان أمن عملية الإنتاج وإقامتها في مكان آمن". وأوضحت أن هذا المقترح جاء ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار خلال قمة حلف "الناتو" إلى إمكانية إنتاج مكونات منظومات "باتريوت" بالتعاون مع أوكرانيا.

وأضافت أن صواريخ "باتريوت" تعد من أكثر أنواع الأسلحة طلبا في العالم، ولذلك تسعى وارسو إلى الانضمام إلى عملية إنتاجها. كما اقترحت بولندا إنشاء مركز إقليمي داخل البلاد لتقديم خدمات الصيانة الفنية لمنظومات "باتريوت".وأشارت سوبكوفيك-تشارنيتسكا إلى أن المسؤولين في واشنطن ينظرون بإيجابية إلى تطور الصناعات الدفاعية البولندية وإلى الموقع الاستراتيجي لبولندا على الجناح الشرقي لحلف الناتو.