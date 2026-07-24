الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين في خاركوف بأوكرانيا

روسيا اليوم/ أعلنت الدفاع الروسية أنه في الفترة من 18 إلى 24 يوليو نفذت قواتها ضربة مكثفة و18 ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر ومسيرات هجومية ضد أهداف بأوكرانيا. وأوضحت الدفاع الروسية في تقريريها الأسبوعي أن هذه الضربات أدت إلى إصابة منشآت بنية تحتية في موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، ويوجني، وإزمايل (إسماعيل)، ونيكولايف التي تستخدام لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم.

وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع نفسه، تم استهداف 27 سفينة تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني، من بينها 16 سفينة شحن جاف، و10 سفن شحن سائب، وسفينة حاويات. كما أصابت نيران القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري في مدينة كييف ومقاطعتها، ومراكز لوجستية، ومنشآت للبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومواقع لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى والزوارق المسيرة، ومستودعات ذخيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.