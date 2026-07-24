استطلاع: هبوط حاد لشعبية حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو

روسيا اليوم/ كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف"، عن تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2025، حيث حصل على 20 مقعداً فقط في البرلمان.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم، سجل حزب "يشار" بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت ارتفاعا قياسيا إلى 23 مقعدا، متقدما بفارق ثلاثة مقاعد عن "الليكود".

وأظهرت النتائج أن حزب "معا" بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ارتفع أيضا بمقعد واحد ليصل إلى 17 مقعدا، في حين حصل حزب "يسرائيل بيتنا" على 10 مقاعد بزيادة مقعد واحد، وبقي حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان عند 11 مقعدا دون تغيير عقب الانتخابات التمهيدية للحزب.

وفي ائتلاف نتنياهو، صعد حزب "عوتسماه يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير إلى 8 مقاعد، معادلا بذلك حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين استقرا عند نفس العدد، كما صعد حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش إلى 5 مقاعد، ونتيجة هذه التحولات، خسرت كتلة المعارضة مقعدا واحدا لكنها احتفظت بأغلبية 61 مقعدا، في حين ارتفع عدد مقاعد ائتلاف نتنياهو إلى 49 مقعداً، وبقيت الأحزاب العربية على 10 مقاعد، بينما فشلت أحزاب "يسودوت إسرائيل" و"بالاد" و"أزرق أبيض" في تجاوز العتبة الانتخابية.