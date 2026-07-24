روسيا اليوم/ توقعت صحيفة "دي فيلت" الألمانية تراجع الدعم الأوروبي لأوكرانيا خلال الفترة المقبلة، بسبب تغيرات سياسية مرتقبة في عدد من الدول الأوروبية وتراجع شعبية القوى الداعمة لكييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، في ظل صعوبات تواجه القادة الأوروبيين في الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.

كما ربط تقرير مستقبل المساعدات الأوروبية بالوضع السياسي في بريطانيا وألمانيا، مشيرا إلى اضطراب المشهد السياسي البريطاني، وتراجع شعبية المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالتزامن مع صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي يعارض استمرار النهج العسكري.