الزيدي يزور إيران اليوم على رأس وفد رفيع المستوى

طهران-العالم:-أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيجري اليوم الخميس زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد وزاري رفيع.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الى ايران تلبية لدعوة رسمية من الرئيس بزشكيان، لبحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية: ان ملف الغاز سيكون على طاولة النقاش الثنائية بين العراق وإيران.

وتعد زيارة الزيدي المرتقبة إلى إيران الأولى له منذ توليه رئاسة الوزراء، ومن المتوقع أن تشهد مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين .