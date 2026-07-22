تشييع أشلاء شهداء مدرسة "ميناب" لإلحاقها بجثامينها

بندر عباس-ارنا:- شهدت مدينة ميناب في محافظة هرمزکان، جنوبي إيران، امس مراسم تشييع 68 قطعة من أشلاء 34 شهيداً من مدرسة “الشجرة الطيبة”، وذلك لإلحاقها بجثامينها الطاهرة التي كانت قد وُوريت الثرى في وقت سابق، بعد أن تم التعرف على هذه الأجزاء عقب أشهر من التفحص ومطابقة البصمات الوراثية، لتعود وسط حشود غفيرة من الأهالي والعائلات الثكلى إلى مثواها الأخير.

وأفاد مراسل "إيرنا" أن مدينة ميناب شهدت صباح الأربعاء أجواءً مفعمة بعبق الشهادة، حيث احتشدت عوائل الشهداء والجموع الشعبية ومسؤولو محافظة هرمزكان في مراسم مهيبة لتشييع ما تبقى من جثامين التلامیذ الذين ارتقوا شهداء إثر القصف الأمريكي.

وفي مراسم جسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية إيلاماً، تم تشييع أشلاء هؤلاء التلاميذ، زهور الوطن الذين قُطفت أرواحهم غدراً، لإلحاقها بجثامينهم الطاهرة بعد أشهر من الانتظار، لتستقر في مثواها الأبدي في روضة شهداء ميناب.

وقال المدير العام لمؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في محافظة هرمزكان"عطا الله ناوكي": إن جهوداً حثيثة وعمليات بحث استمرت لأكثر من أربعة أشهر أفضت إلى التعرف على أشلاء ٣٤ شهيداً كانوا قد وُوروا الثرى سابقاً، تمهيداً لإلحاقها برفاتهم.

وصرح ناوكي على هامش المراسم، موضحاً أن هذه العملية أُنجزت بعد أربعة أشهر من الجهود الحثيثة في موقع الحادث، وقال: بعد إرسال العينات إلى المراكز التخصصية للتحليل الجيني وإثبات الهوية، وبالتعاون مع مجلس الأمن بالمحافظة وموافقة عوائل الشهداء، تم تهيئة الترتيبات اللازمة لإلحاق هذه البقايا بالجثامين التي كانت قد دُفنت سابقاً.