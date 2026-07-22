زاخاروفا: الغرب يستخدم المفاوضات مع إيران غطاءً للحرب

طهران-فارس:- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يستخدم اتهامات عدم رغبة إيران في الانخراط في الحوار ذريعةً للتمهيد للصراع،

وتعليقاً على تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي ادعى بأن طهران لا تُظهر التزاماً جدياً بالمفاوضات مع واشنطن، كتبت زاخاروفا، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام":

"لقد فهم العالم بأسره ببساطة ما هي المفاوضات على الطريقة الغربية: أولاً، اتهام الشركاء بعدم الرغبة في التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات، ثم الاعتراف بأن كل ذلك كان ضرورياً للاستعداد للحرب".