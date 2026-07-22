طهران تنفي وجود أي أنشطة نووية في منطقة «جبل كلنغ»

طهران-تسنيم:-أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي عدم وجود أي نشاط نووي في منطقة جبل كلنغ، مشدداً على إبلاغ الوكالة الدولية بكافة الأنشطة وفقاً لاتفاقات الضمانات، ومحذراً من اتخاذ هذه المزاعم ذريعة للتخريب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في منشور له: إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية لا تنتهك فقط جميع مبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلاً عن القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرها العام وقرارات مجلس الأمن الدولي، بل إنها تعكس في جوهرها عداءً عميقاً من جانب أمريكا للعلم والمعرفة والتنمية في إيران.

وأضاف أن الأنشطة النووية الإيرانية أُبلغت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات الضمانات. وأكد أن التركيز الأمريكي المرضي على منطقة «جبل كلنغ»، التي لا توجد فيها أي أنشطة نووية، ليس سوى ذريعة للتخريب والتدمير.

وتساءل بقائي: «أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟!.

وشدد على أن الإيرانيين سيقفون بكل قوة في مواجهة العداء الأمريكي وأي اعتداء على سيادة بلادهم وأمنها الوطني.