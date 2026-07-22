وكالة تاس: المصالح البريطانية ستستهدف اذا ساعدت لندن واشنطن

طهران-فارس:-نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن مسؤول إيراني كبير أنه إذا ساعدت لندن واشنطن في الحرب المفروضة على إيران، فإن مصالحها في المنطقة المستهدفة ستكون مشروعة.

وبعد موافقة رئيس الوزراء البريطاني الجديد على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجّهت طهران تحذيراً شديد اللهجة إلى لندن.وصرح مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة أنباء "تاس" الروسية فجر الأربعاء بأنه في حال انضمام لندن إلى الحرب التي تفرضها امريكا على إيران، فإن المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا ستصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً.

وأوضح المصدر: "إذا تأكدت التقارير الإعلامية حول قرار رئيس الوزراء البريطاني الجديد [آندي بورنهام] المشاركة في الحرب الأمريكية ضد إيران، فإلى جانب التداعيات السياسية والقانونية، ستُضاف جميع المصالح البريطانية في المنطقة إلى قائمة أهداف القوات المسلحة الإيرانية القوية".

ونقلت وكالة تاس عن المسؤول الإيراني، الذي لم يكشف عن اسمه، قوله: "لقد شهدت بريطانيا بالفعل تنفيذ التهديدات الإيرانية مرة واحدة خلال حرب الأربعين يوماً".

وفي مساء الاثنين، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن بورنهام أكد استخدام الولايات المتحدة لقواعد عسكرية بريطانية لما وصفته لندن بـ"ضربات دفاعية" ضد إيران.