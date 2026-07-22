وول ستريت جورنال  تبدي استغرابها من قدرة ايران الصاروخية

طهران- كيهان العربي

اعربت صحيفة وول ستريت جورنال عن استغرابها لقدرات ايران الصاروخية ولتقنية مسيراتها.

ففي اشارة الى الهجمات الدقيقة على القواعد العسكرية الاميركية في الاردن ومدى حجم التدمير الذي لحق هذه المنشات .فيما كرر ترامب لخمسة اشهر ان قدرات ايران الصاروخية قد انتهت جراء الهجمات الاميركية.

فالصور التي نقلتها الاقمار الصناعية عن القصف الذي شنته ايران الجمعة الماضية للقواعد الاميركية في الاردن تعكس مدى الاضرار وحجم الخسائر البشرية بين صفوف المجندين الاميركيين.

تصريح شان بارنل المتحدث باسم البنتاغون خلال بيان لوكالة سي بي اس نيوز يقول :

منذ السابع من تموز تعرض ما يقرب من مائة مجند اميركي لاصابات شديدة. فيما شددت قناة سي ان ان الاخبارية وضمن انتقادها لنهج وزارة الحرب الاميركية في الحرب مع ايران

: ان البنتاغون لم يعقد لاكثر من شهرين ونصف الشهر اي اجتماع ولم يفصح وزير الحرب

هيغيست بخصوص الاستراتيجية العسكرية وما يحدث خلف الكواليس من هجمات جوية.

وحسب سنتكام فان اكثر من 400 مجند اميركي قد اصيبوا خلال الحرب على ايران فيما اوقف البنتاغون كشف جرد عن التفاصيل.

واظهرت صحيفة وول ستريت جورنال استغرابها لدقة الضربات الايرانية وحجم الاصابات التي خلفتها هجماتها على القواعد العسكرية الاميركية في الاردن.

فتقول: بعد خمسة اشهر من الحرب مازالت القدرات الصاروخية الايؤانية فاعلة للغاية.

فقد اصيب مجندين اميركيين يوم السبت اثر الهجمات الايرانية بصواريخ باليستية ومسيرات وان مجندا ثالثا قد فقد اثره.