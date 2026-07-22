ممداني يطالب الحكومة الاتحادية باعتقال نتنياهو

أكد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الثلاثاء، أن مكتبه لا يملك السلطة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً المسؤولين الفيدراليين الأميركيين إلى التدخل.

وقال ممداني في مقطع فيديو قصير نشر في وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد راجعت إدارتي كل السبل المتاحة بموجب القانون المعمول به لتحديد ما إذا كان بإمكان مدينة نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا جاء بنيامين نتنياهو إلى هنا".

وأضاف: "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة التوقيف هذه، لكن الحكومة الفدرالية تملك هذه الصلاحية، وأنا أدعوها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ هذه المذكرة".