استطلاع: تراجع تأييد أنصار ترامب للحرب على إيران

أظهر استطلاع رأي أجرته "بوليتيكو" في تموز/يوليو الحالي، أنّ نسبة ناخبي حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) الذين يعتقدون أنّ الحرب تستحق التكلفة الاقتصادية، قد انخفضت إلى ما يزيد قليلاً على الثلث، بانخفاض عن 50% في أيار/مايو المماضي.

ففي شهر أيار/مايو، اعتقد نصف قاعدة مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، المعروفين باسم "ماغا"، أن الحرب على إيران تستحق تكاليفها الاقتصادية. أما الآن، فقد انخفضت هذه النسبة إلى ما يزيد قليلاً على الثلث.

هذا الانخفاض الحاد بمقدار 13 نقطة في شهرين فقط، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته "بوليتيكو"، يكشف كيف بدأ أشد مؤيدي الرئيس تعصباً في الاتفاق مع غالبية الأميركيين الذين عارضوا منذ فترة طويلة مشاركة الولايات المتحدة في الحرب.