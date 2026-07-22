القائد العام للجيش: لا نثق بالعدو على الإطلاق

طهران/ارنا- قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية "اللواء امير حاتمي": إننا لا نثق بالعدو على الإطلاق، وماضون في محاربة جيوش قادة الكفر؛ لقد نصبت الولايات المتحدة نفسها مكان فرعون، متوهمة أنه لا يوجد جيش في العالم يمكنه مواجهتها، لكننا صامدون ونحن من نسيطر على مضيق هرمز ونطلق النار على الأمريكيين. وبما يلزم ليهم أن يدركوا أن إيران قوة حقيقية وأن يعترفوا بعزة الشعب الإيراني.

ونقلاً عن الجيش، بأن اللواء حاتمي قام الاربعاء بتفقد وحدات مختلفة من القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية في محافظة أصفهان (وسط)، حيث اطلع على مستوى الجاهزية القتالية لهذه الوحدات.

وأشار إلى الحروب المفروضة الأخيرة، معتبرا أن مخطط وهدف العدو النهائي هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بنظام الجمهورية الإسلامية وإيران العزيزة، قائلا: لم يكن هدف العدو في مرحلتي عدوانه على إيران الإسلامية مجرد توجيه ضربات مؤقتة، بل كان الهدف الستراتيجي والنهائي، كما كان الحال في عام ١٩٨٠ هو إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتقسيم إيران العزيزة. إلا أن الشعب الإيراني العظيم كما وقف بكل شجاعة وعزة خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني، تقف اليوم وقد فشل العدو.

وتابع: لقد فعل العدو كل ما في وسعه ضد مقاتلي الجيش بحقد وكراهيه، إلا أن قواتنا ظلوا صامدين وشامخين في مواجهته.

وأكد القائد العام للجيش: إننا لا نثق بهذا العدو علی الاطلاق، فقد كنا نعلم أنه لن يلتزم بمذكرات التفاهم وسيرتكب حماقات، لذا لم نضيع لحظة واحدة، وقد خطونا خطوات حثيثة نحو تعزيز قدراتنا القتالية وبعون الله، سنتغلب بالتأكيد على كافة الصعوبات وسيندم العدو على نواياه الخبيثة.

وأشار اللواء حاتمي إلى الحرب الهجينة التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني، مؤكدا بأن العدو، إلى جانب الهجمات العسكرية، يسعى لتحقيق مخططاته الخبيثة من خلال بث اليأس في نفوس الشعب وإضعاف روحهم المعنوية وهو ما يقوم به حاليا عبر الفضاء السيبراني والحرب الإعلامية والمرکبة.