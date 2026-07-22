بقائي: اين غروسي من الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية؟

طهران/ إرنا- انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء هذه الاعتداءات؛ متسائلا: "أين رافائيل غروسي؟". وأكد أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوائح وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب "بقائي" في تدوينة عبر منصة "إكس": إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية لا تنتهك فقط جميع مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرها العام وقرارات مجلس الأمن الدولي، وإنما تعكس في الأساس عداء عميقا للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العلم والمعرفة والتنمية في إيران.

وأضاف متحدث الخارجية: لقد أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع الأنشطة النووية الإيرانية وفقا لالتزامات الضمانات. أما التركيز الأمريكي المرضي على منطقة "كوه كلنك" (جبل الفأس) التي لا توجد فيها أي أنشطة نووية، فما هو إلا ذريعة للتخريب والتدمير.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية استمرار الهجمات والتهديدات الأمريكية ضد المنشآت النووية السلمية في إيران وانتقد صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء هذه الاعتداءات، متسائلا: أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة!؟.

وختم "بقائي" تدوينته بالتأكيد أن الإيرانيين سيقفون بكل قوة في مواجهة العداء الأمريكي وأي اعتداء على سيادة بلادهم وأمنها الوطني.