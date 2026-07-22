سفيرنا لدی ألمانيا: تاريخ الحروب يكتب بعمق تأثيرها، لا بعدد ضحاياها

طهران/ارنا- أكد السفیر الایراني لدى ألمانيا "مجيد نيلي"، في رد على الرسالة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علىمنصة “تروث سوشل”، التي قارن فيها بين العدوان العسكري على إيران وحروب بلاده الأخرى من حيث مدة الحرب وحجم الخسائر في صفوف القوات الأمريكية، مؤكداً أن تاريخ الحروب يُكتب بعمق تأثيرها، لا بعدد ضحاياها.

ونشر ترامب رسالة عبر منصة “تروث سوشل”، قارن فيها بين حروب أفغانستان والعراق وفيتنام وكوريا وفنزويلا وبين العدوان علی إيران، مستعرضاً المدة الزمنية لكل منها وعدد الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية، وزعم أن الحرب ضد إيران أسفرت عن مقتل 18 جندياً أمريكياً في غضون أقل من أربعة أشهر.

وكتب نيلي في رسالة حملت نبرة تهكمية: التاريخ لا يُكتب بأعداد القتلى، بل بعمق الأثر.

وأضاف: لم يتطلب الأمر سوى أقل من أربعة أشهر ليتجلى الوجه الحقيقي للنزعة الحربية الأمريكية عبر استهداف مدرسة ابتدائية في "ميناب’" ( جنوبي البلاد) بصاروخين ذكيين، ولتُثبت إيران اقتدارها الدفاعي وصمودها عبر 143 ليلة من الحضور الشعبي في الشوارع، ولتصدح رسالة ‘لا للاستسلام أمام الغطرسة’ في أصقاع العالم إثر استشهاد قائد استثنائي.

كما أكد السفير الإيراني لدى ألمانيا أن أثر بعض الاعتداءات العسكرية الخاطفة قد يكون أكثر بقاءً وأعمق تأثيراً من حروب امتدت لعقود وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.