شهباز شريف: إسلام آباد ستواصل أداء دورها كوسيط

اسلام آباد-إرنا:- قال رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" لدى استقباله وزير الداخلية "اسكندر مؤمني" والوفد المرافق له، في اسلام آباد، ان بلاده ستواصل دورها كوسيط وميسّر صادق ومخلص، مؤكداً التزام بلاده القوي بالسلام والاستقرار في المنطقة.

وافاد مراسل "إرنا" في اسلام آباد، انه قد حضر هذا اللقاء كل من السيناتور "محمد إسحاق دار"، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، و"محسن نقوي"، وزير الداخلية الباكستاني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، إن شهباز شريف، وفي معرض إشارته إلى زيارته الأخيرة إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية الشهيدآية الله السيد علي الخامنئي(رض)، أعرب خلال هذا اللقاء عن خالص احترامه وتمنياته الطيبة لقائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي(حفظه الله)، والرئيس مسعود بزشكيان.

كما عبّر رئيس وزراء باكستان عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير للتوترات في الخليج الفارسي، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.وأكد شهباز شريف أن باكستان ستواصل دورها كوسيط وميسّر صادق ومخلص، مشدداً على التزام بلاده القوي بالسلام والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، شكر إسكندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، رئيس وزراء باكستان على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الايراني المرافق له في إسلام آباد.

ونقل مؤمني تحيات وتمنيات التوفيق من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى شهباز شريف، موضحا أنه قد وصل إلى إسلام آباد على رأس وفد من كبار المسؤولين الحكوميين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

وثمّن وزير الداخلية الإيراني جهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقائد الجيش الباكستاني في الوساطة الدؤوبة التي أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد.