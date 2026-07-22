طهران/ إرنا- أكد وزير الخارجية الايراني"عباس عراقجي"، في لقاءين منفصلين مع سفيري الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى النمسا وصربيا، على أهمية تعزيز العلاقات مع هذين البلدين، مؤكدا استمرار الدبلوماسية النشطة، ومتابعة المصالح الوطنية، وتطوير التفاعلات البناءة.

وقد استقبل الوزير "عراقجي" كل من "أسد الله إشراق جهرمي" و"صادق فضلي"، سفيري إيران لدى النمسا وصربيا، في لقاءين منفصلين.

وقدّم السفيران "جهرمي" و"فضلي" في هذين اللقاءين تقريرا عن سير أنشطة بعثتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا وبلغراد، وآخر مستجدات العلاقات مع البلدين المضيفين، والبرامج المستقبلية لتطوير التعاون الثنائي، بالإضافة إلى أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدبلوماسي.

عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات خلال استقباله سفيري إيران لدى النمسا وصربيا

وأكد وزير الخارجية، في معرض إشارته إلى أهمية تعزيز العلاقات مع النمسا وصربيا، على استمرار الدبلوماسية النشطة، ومتابعة المصالح الوطنية، وتطوير التفاعلات البناءة.