محافظ سيستان وبلوشستان يلتقي رئيس وزراء إقليم بلوشستان الباكستاني

إسلام آباد/ارنا- التقى محافظ سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران) "منصور بيجار" رئيس وزراء إقليم بلوشستان الباكستاني "مير سرفراز بُغتي" وذلك على هامش زيارة وزير الداخلية الإيراني " إسكندر مؤمني" إلى باكستان.

والتقى محافظ سيستان وبلوشستان برئيس وزراء إقليم بلوشستان الباكستاني على هامش زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد، حيث أكد الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات منسقة لتعزيز العلاقات الحدودية، وتفعيل التعاون الأمني، وتوفير الأرضية المناسبة للاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، وتنمية التجارة، وإدارة الحدود، والاستثمار، وتطوير الأسواق الحدودية، وتحقيق السلام الإقليمي، والتعاون الأمني، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وفي مستهل هذا اللقاء، أعرب "بُغتي" عن خالص تعازيه ومواساته بمناسبة استشهاد القائد الشهيد للثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رض) مؤكدا أن باكستان ولا سيما أهالي إقليم بلوشستان يقفون إلى جانب الشعب الإيراني في هذه اللحظات العصيبة.

من جانبه، عبر محافظ سيستان وبلوشستان عن شكره وتقديره لحكومة وأهالي إقليم بلوشستان الباكستاني علی تضامنهم، قائلاً: نقدر عالياً مشاعر المودة والمواساة التي أبداها الشعب الباكستاني، وخاصة أهالي إقليم بلوشستانز

وأضاف: إن الهدف الرئيسي من زيارتنا إلى باكستان هو توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية؛ فالتجارة الحالية بيننا تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، ويمكننا من خلال الجهود المشتركة رفع هذا الرقم ليصل إلى 10 مليارات دولار.