وزيرالدفاع بالوكالة: الابتكار الإيراني غيّر معادلات ساحة المعركة

طهران- إرنا:- قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالوكالة العميد "مجيد ابن الرضا": إن الابتكار الإيراني غيّر معادلات ساحة المعركة؛ مؤكدا أن القدرات الوطنية الإيرانية تطورت بما يتناسب مع تزايد تعقيد التقنيات التي استخدمها العدو.

وأفادت "إرنا" بأن العميد "ابن الرضا" كتب امس الأربعاء في تدوينة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي: في الحرب الأخيرة، جاء العدو مزودا بأحدث التقنيات في العالم، لكن الابتكار الإيراني غيّر معادلات ساحة المعركة.

وختم وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة تدوينته بالقول: كلما زاد العدو من تعقيد تقنياته، ارتقت القدرات الوطنية الإيرانية بالمستوى نفسه، وتحولت ساحة المعركة إلى منصة لانطلاقة نوعية في تطوير التقنيات الدفاعية للبلاد.