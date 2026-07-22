روسيا: جرحى جراء هجوم أوكراني على مستودعات جنوب البلاد

شنّت مسيّرات أوكرانية هجوماً، يوم الأربعاء، استهدف مستودعات لشركة "وايلبيريز" العملاقة للتجارة الإلكترونية في روسيا، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وفق ما أفادت السلطات الروسية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة "وايلبيريز"، تاتيانا كيم، إنه تمّ إخلاء المراكز اللوجستية التابعة للشركة في مدينتي كراسنودار ونيفينوميسك في جنوب روسيا.

من جانبه، أوضح حاكم منطقة ستافروبول الجنوبية فلاديمير فلاديميروف عبر منصة "ماكس" الحكومية الروسية، أنّ النيران اشتعلت في مجمّع مستودعات في إثر هجوم بطائرات مسيّرة على أطراف مدينة نيفينوميسك.

وأشار فلاديميروف إلى تلقّي 5 أشخاص العناية الطبية، فيما ذكر مقر العمليات في منطقة كراسنودار لاحقاً أنّ 3 أشخاص آخرين أصيبوا عند سقوط حطام مسيّرات على المستودع.