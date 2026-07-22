الربط السككي بين إيران وباكستان سيحقق نقلةً ستراتيجية في المنطقة

طهران/ارنا- اعتبر وزير الداخلية الإيراني "إسكندر مؤمني"، أن استكمال الربط السككي بين إيران وباكستان سيشكل نقلة نوعية وستراتيجية في المنطقة، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وجاءت تصريحات مؤمني هذه خلال لقائه في إسلام آباد، الاربعاء، مع وزير السكك الحديدية الباكستاني "محمد حنيف عباسي"، بحضور السيناتور "طلال شودري" وزير الدولة للشؤون الداخلية، ومحافظ سيستان وبلوشستان، ومدير إدارة جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، والسفير الإيراني في باكستان.

وأكد وزير الداخلية الايراني بأن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً غير مسبوق خلال العامين الماضيين، مشيداً بموقف باكستان الداعم لإيران في الحرب الأخيرة، ومثمناً جهود قادتها السياسيين والعسكريين في تعزيز السلام الإقليمي، معتبراً أن هذه المواقف ستظل محفورة في ذاكرة الشعب الإيراني.

وشدد مؤمني على أن تشغيل قطار الحاويات "إيكو" سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاتصالات الإقليمية، مشيراً إلى أن الربط السككي مع باكستان (البالغ تعداد سكانها 250 مليون نسمة) سيزيد الميزان التجاري لصالح إيران، كما سيتيح إمكانية نقل المسافرين بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية.

وأعلن مؤمني أن عملية تحديث خط "زاهدان – ميرجاوه" ستكتمل خلال الشهر المقبل، داعياً إلى استكمال الخط القياسي من ميرجاوه إلى "تفتان" على الحدود الباكستانية لتسهيل حركة القطارات، كما كشف عن قرب الانتهاء من خط "زاهدان – تشابهار"، مؤكداً أن هذه المشاريع ستعزز ربط إيران بآسيا الوسطى وأوروبا.

من جانبه، أشاد الوزير الباكستاني بصمود الشعب الإيراني في مواجهة العدوان، وهنأ الحكومة والشعب الإيرانيين بالنصر، مؤكداً اهتمام رئيس الوزراء الباكستاني شخصياً بتطوير التعاون السككي مع إيران، وتكليفه وزارة السكك الحديدية بوضع إطار واضح لإعادة تأهيل خط تفتان.

الى ذلك، استعرض محافظ سيستان وبلوشستان "منصور بيجار" خلال اللقاء، دور المحافظة (جنوب شرق ايران) وإمكانياتها في دعم التبادل الحدودي والاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.