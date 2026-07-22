الهند تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى "إسرائيل" حتى أكتوبر القادم

طهران-فارس:-بينما كانت الهند تُسيّر سبع رحلات جوية يومية إلى "إسرائيل" قبل الحرب، أعلنت اليوم تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الهندية حتى أكتوبر/تشرين الأول، ما يعني انقطاع الرحلات الجوية المباشرة بين "إسرائيل" والهند للشهر السادس على التوالي.

وأعلنت الخطوط الجوية الهندية مجدداً تأجيل استئناف رحلاتها المباشرة بين تل أبيب ونيودلهي، وحددت الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026 لهذا الغرض.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تحتفظ بحقها في مراجعة القرار قبل بدء بيع التذاكر، مشيرةً إلى "استمرار حالة عدم اليقين الأمني" في المنطقة كسبب رئيسي للتأجيل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، كانت الخطوط الجوية الهندية تُسيّر سبع رحلات ذهاباً وإياباً أسبوعياً بين العاصمتين قبل بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 . كانت الشركة قد خططت سابقًا لاستئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من أغسطس، ولكن مع القرار الجديد، تم تمديد فترة التعليق حتى أكتوبر.ومع استمرار التعليق، ستفتقر "إسرائيل" عمليًا إلى الرحلات الجوية المباشرة إلى الهند، وسيضطر المسافرون إلى استخدام رحلات غير مباشرة مع توقفات في دول أخرى.

وتُعتبر حاليًا شركات طيران العال (إسرائيل)، والاتحاد للطيران (الإمارات)، والخطوط الجوية الإثيوبية خيارات بديلة للمسافرين على هذا الخط.وأكد موقع بيكالكاليست أن تعليق رحلات طيران الهند لا يقتصر على إلغاء الخط المباشر إلى الهند فحسب، بل يحرم المسافرين الإسرائيليين أيضًا من مزايا عضوية الشركة في تحالف ستار ألاينس العالمي.

ووفقًا للتقرير، مع التعليق المؤقت لهذه الرحلات، سيفقد المسافرون الإسرائيليون القدرة على استخدام شبكة التحالف الواسعة للوصول إلى مئات الوجهات الدولية بتذكرة واحدة، والنقل التلقائي للأمتعة إلى الوجهة النهائية، والاستفادة من برامج الولاء، واستبدال الأميال، ودخول صالات المطارات، وإجراءات السفر ذات الأولوية.