إيران تترأس المنتدى الآسيوي لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

طهران/ إرنا- انتُخب ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسا للدورة الـ 23 لمنتدى تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لآسيا والمحيط الهادئ (APT-ADF)، وذلك بإجماع الدول الأعضاء المشاركة في المنتدى.

وعقدت الدورة الـ 23 لمنتدى تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لآسيا والمحيط الهادئ (APT-ADF) في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وركزت أعمال المنتدى على 3 محاور رئيسية هي: "الاتصال الرقمي"، و"التحول الرقمي"، و"الثقة والسلامة والمرونة في الفضاء الرقمي"، حيث أتاح منصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويذكر أن منتدى تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لآسيا والمحيط الهادئ (ADF) يعد أحد أبرز الآليات التخصصية التابعة لمنظمة الاتصالات لآسيا والمحيط الهادئ (APT) ويعكس انتخاب ممثل إيران لرئاسة الاجتماع ثقة الدول الأعضاء بالدور الإيراني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعزز حضور البلاد في المحافل الدولية.