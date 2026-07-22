بقائي: استضافة أعداء إيران دليل على نكران الجميل

طهران-ارنا:- صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي إن استضافة أعداء إيران والتواطؤ معهم في إشعال النيران ضد الإيرانيين دليل على نكران الجميل للماضي وقصر النظر.

ونشر بقائي رسالة على منصة اكس ، مرفقة بصورة لخبراء إيرانيين في الكويت عام 1991، كانوا قد توجهوا اليها لإخماد الحرائق في آبار النفط الكويتية، وكتب: هذه صورة تاريخية لخبراء إيرانيين شرفاء ومتفانين عملوا على إخماد حرائق آبار النفط في الكويت بعد انسحاب جيش نظام البعث العراقي من البلاد عام ١٩٩١.

وأضاف: على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط على انتهاء حرب صدام المفروضة على إيران، وأن الجرح الناجم عن الدعم الشامل الذي قدمته الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لنظام صدام المعتدي كان لم يزل غائراً، إلا أن إيران، بناءً على طلب الحكومة الكويتية، أرسلت فريقاً من 47 خبيراً في صناعة النفط للمشاركة في عملية إخماد الحرائق، وتولت مسؤولية السيطرة على 28 بئراً نفطياً في حقل برقان الشاسع؛ وهو حدث سُجّل في الوثائق والتقارير الدولية كجزء من أكبر عملية إخماد حرائق آبار النفط في التاريخ.

وتابع بقائي: "لقد أخمد الإيرانيون الشرفاء النيران التي حلت بكم، والان أصبحتم جزءًا من نيران الاشرار ضد شعبنا!. لطالما التزمت إيران بحسن الجوار، لكن دخان الجحود وقصر النظر سيدخل في عيون الجاحدين. "من يزرع الشوك لا يحصد العنب".