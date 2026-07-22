توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

طهران-فارس:-في حين ادعى الجيش الأمريكي امس الأربعاء أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا للملاحة، أظهرت بيانات تتبع السفن عدم مرور أي ناقلات نفط عبره يوم أمس.

ووفقًا لتقرير وكالة أنباء فارس، انخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز مجددًا يوم الثلاثاء، واستمر هذا التراجع في حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، بحسب وكالة رويترز.

وأكدت البحرية الإيرانية أنها لن تصدر تصاريح للسفن لعبور المضيق في ظل استمرار الأعمال العدائية الأمريكية.

ومع ذلك، ادعى الجيش الأمريكي في بيان صباح امس الاربعاء أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام مرور السفن التجارية.وتشير الإحصائيات الآن إلى أن ثلاث سفن فقط تحمل بضائع تجارية عبرت مضيق هرمز يوم الثلاثاء، حيث شهدت انخفاضا مقارنة باليوم السابق (أربع سفن).

والجدير بالذكر أنه لم تُشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو سفن غاز طبيعي مسال في مضيق هرمز يوم الثلاثاء.ووفقاً لرويترز، تشير الأرقام إلى توقف شبه كامل لشحنات الطاقة عبر الممر المائي الاستراتيجي، وهي خطوة قد تدفع أسواق النفط والغاز العالمية إلى دوامة هبوط جديدة.