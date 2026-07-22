مباحثات إيرانية-هندية لتعزيز التعاون في مجال الطب التقليدي والتكاملي

طهران/ارنا- عُقد لقاء ثنائي بين إيران والهند لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، وذلك على هامش اجتماع وزراء صحة دول مجموعة الـ“بريكس” في فندق “لاليت” بمدينة شانديغار الهندية.

ونقلاً عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مذكرات التفاهم السابقة بين البلدين في مجال الطب التقليدي، وضرورة توسيع هذا التعاون مستقبلاً. كما اتفق الجانبان على صياغة نص الإطار العام لإنشاء مجموعة عمل لخبراء الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي ضمن دول “بريكس”.

كما ناقش الجانبان مجالات التعاون الثنائي، سواء بشكل مستقل أو تحت مظلة مجموعة الـ “بريكس”، بما يشمل التعاون البحثي والأكاديمي، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب، وتوفير منح بحثية متبادلة. وقد تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لهذا التعاون عقب انتهاء اجتماعات المجموعة الصحية في الـ “بريكس”، وذلك في إطار مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين في مجال الطب التقليدي.

يُذكر أنه عُقد يوم الثلاثاء في مدينة شانديغار الهندية الاجتماع الختامي لمجموعة الصحة في الـ“بريكس” المعني بالطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، بهدف إطلاق وتحديد الإطار المرجعي لعمل مجموعة المتخصصين في هذا المجال ضمن المجموعة.