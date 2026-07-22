آفي أشكنازي: ترامب تورّط مع إيران

أقرّ محللون "إسرائيليون" بتزايد الضغوط على الإدارة الأميركية مع استمرار المواجهة مع إيران، محذرين من تداعيات اقتصادية وسياسية قد تدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البحث عن مخرج سريع. وفي هذا السياق، اعتبر مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي أن ترامب بات أمام سباق مع الوقت، في ظل تصاعد كلفة المواجهة وتداعياتها على الداخل الأميركي.

وقال أشكنازي إنه "على عكس نهج الصبر الذي تتبعه قيادة النظام الإيراني، فإن عقارب الساعة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتحرك بوتيرة متسارعة. فكل ساعة إضافية من المواجهة مع إيران وإغلاق المضائق تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الضغوط على الاقتصاد، وتفاقم غلاء المعيشة في الولايات المتحدة وخارجها"، مشيرًا إلى أن ترامب والحزب الجمهوري يواجهان انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما يفرض عليه تحقيق إنجاز قبل موعدها.

وتطرق إلى الخطوة التي جرت أمس الثلاثاء (21 تموز 2026)، والتي وصل خلالها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية، بالتزامن مع ظهور مشهد انسحاب قوات الجيش "الإسرائيلي" من بلدة زوطر الشرقية ودخول الجيش اللبناني، تمثل صورة يمكن للرئيس الأميركي التلويح بها باعتبارها إنجازًا"، وفق تعبيره.

وأضاف: "دخول الجيش اللبناني أمس إلى القرى في منطقة النبطية لا يحمل، في الواقع، أهمية جوهرية بالنسبة لأمن "إسرائيل"، فالبلدات الثلاث التي دخل إليها الجيش اللبناني تقع خلف الخط الأصفر، كما أن الجيش "الإسرائيلي" لم يدخل بلدتين منها أصلًا، أما البلدة الثالثة فقد انسحب منها الجيش "الإسرائيلي"".

وختم بالقول: "السؤال هو ما إذا كانت "إسرائيل" قادرة على توفير طوق النجاة للرئيس الأميركي في أزمة هرمز".

العهد