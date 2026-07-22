ويليامز تعيد الفورمولا 1 إلى جنوب أفريقيا بجولة جماهيرية

أعلن فريق ​ويليامز​ أن سائق فريق ويليامز الكسندر البون سيزور جنوب أفريقيا في نهاية تموز، ضمن جولة جماهيرية هدفت إلى تقريب الفورمولا 1 من المشجعين. وجاءت الزيارة بعد عرض سيارة الفريق في عدد من مراكز التسوق بمدينة كيب تاون وديربان وجوهانسبرغ، بالشراكة مع سوبر غروب.

وقال البون إنه كان يرغب منذ فترة في زيارة جنوب أفريقيا، مشيدًا بشغف جماهيرها برياضة المحركات، ومعربًا عن أمله في عودة الفورمولا 1 إلى القارة الأفريقية مستقبلًا. وتعد هذه الزيارة الأولى لسائق من ويليامز إلى جنوب أفريقيا منذ فوز آلان بروست مع الفريق على حلبة كيالامي عام 1993.

وأشار الفريق إلى أن أكثر من 340 ألف مشجع زاروا مناطقه الجماهيرية خلال العامين الماضيين في عدة مدن حول العالم، في إطار سعيه إلى إيصال الفورمولا 1 إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير.