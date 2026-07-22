روما يريد تعويض تقصيره في سوق الانتقالات من تشيلسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول نادي ​روما​ الإيطالي في مفاوضات جادة مع تشيلسي الإنكليزي والمدافع أكسيل ديساسي، في سعيها المستمر لتعزيز خط دفاعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي هذا التحرك بعد صيف صَعب ومحبط للإدارة الايطالية، التي أهدرت عدة صفقات بارزة رغم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، وكان آخرها الجناح كريسينسيو سومرفيل لصالح الهلال السعودي.

ويرغب روما في استعارة المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً مع خيار الشراء بنهاية الموسم، في حين يطالب نادي تشيلسي بـ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الذي يمتد عقده حتى صيف 2029، وذلك بعد أن كان قد استقدمه من موناكو مقابل 45 مليون يورو.