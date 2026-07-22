انتر ميلانو ينسحب من سباق سبينس بسبب مطالب توتنهام

قرر ​إنتر ميلانو​ إيقاف مفاوضاته للتعاقد مع الإنكليزي ​جد سبينس​، ظهير ​توتنهام​، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما اعتبر المطالب المالية للنادي اللندني مرتفعة ولا تتماشى مع خططه في الميركاتو.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن توتنهام حدد سعر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بنحو 47 مليون يورو، وهو ما دفع إدارة إنتر إلى صرف النظر عن الصفقة في الوقت الحالي، رغم إعجابها بالمستويات التي قدمها مع ​منتخب إنكلترا​ في ​كأس العالم 2026​.

ويبحث النادي الإيطالي عن ظهير أيمن جديد لتعويض رحيل الهولندي دينزل دومفريس إلى ريال مدريد، بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم توقف المفاوضات مع سبينس، يواصل إنتر ميلانو دراسة خيارات أخرى لتدعيم الجبهة اليمنى، مع التمسك بسياسته المالية وعدم الدخول في صفقات تتجاوز الميزانية المحددة استعدادًا للموسم الجديد.