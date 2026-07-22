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رمز الخبر: 227181
تأريخ النشر : 2026July22 - 20:45
سرویس کیهان عربی » اخبار
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جيسوس يضع كأس العالم 2030 هدفاً مع البرتغال

 

أكد المدرب البرتغاليخورخي جيسوسأن توليه قيادة منتخب بلاده يمثل تتويجاً لمسيرة تدريبية طويلة، مشيراً إلى أن تجربته الأخيرة معالهلال السعوديكانت نقطة تحول دفعته لخوض تجربة تدريب المنتخبات.

وشدد جيسوس على أن البرتغال تملك الإمكانات للمنافسة على لقب كأس العالم، لكنه أوضح أن امتلاك النجوم وحده لا يكفي لتحقيق البطولات، بل يحتاج المنتخب إلى شخصية قوية وتنظيم وانضباط داخل الملعب.

وكشف المدرب الجديد لـ"برازيل أوروبا" عن خطته لبناء فريق متماسك، تبدأ بالتواصل مع اللاعبين وتعزيز روح المجموعة، مؤكداً أن هدفه الأكبر يتمثل في إعداد منتخب قادر على المنافسة فيكأس العالم 2030التي تستضيفها البرتغال.

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