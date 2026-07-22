جيسوس يضع كأس العالم 2030 هدفاً مع البرتغال

أكد المدرب البرتغالي ​خورخي جيسوس​ أن توليه قيادة منتخب بلاده يمثل تتويجاً لمسيرة تدريبية طويلة، مشيراً إلى أن تجربته الأخيرة مع ​الهلال السعودي​ كانت نقطة تحول دفعته لخوض تجربة تدريب المنتخبات.

وشدد جيسوس على أن البرتغال تملك الإمكانات للمنافسة على لقب كأس العالم، لكنه أوضح أن امتلاك النجوم وحده لا يكفي لتحقيق البطولات، بل يحتاج المنتخب إلى شخصية قوية وتنظيم وانضباط داخل الملعب.

وكشف المدرب الجديد لـ"برازيل أوروبا" عن خطته لبناء فريق متماسك، تبدأ بالتواصل مع اللاعبين وتعزيز روح المجموعة، مؤكداً أن هدفه الأكبر يتمثل في إعداد منتخب قادر على المنافسة في ​كأس العالم 2030​ التي تستضيفها البرتغال.