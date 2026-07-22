اتلتيكو مدريد قد يضحي بالفاريز لتمويل صفقة انزو فرنانديز

يدرس ​أتلتيكو مدريد​ إمكانية بيع مهاجمه الأرجنتيني ​جوليان ألفاريز​ خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل توفير السيولة المالية اللازمة لإتمام صفقة التعاقد مع مواطنه ​إنزو فرنانديز​، لاعب وسط ​تشيلسي​، وفقًا لموقع CaughtOffside.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تمنح أرسنال فرصة ذهبية للدخول بقوة في سباق ضم ألفاريز، الذي يحظى باهتمام النادي اللندني منذ فترة، في حال قرر أتلتيكو التخلي عنه.

وفي المقابل، لا يزال مستقبل إنزو فرنانديز مع تشيلسي غير محسوم، خاصة بعد تراجع اهتمام ريال مدريد بضمه، ما يجعل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد خيارًا مطروحًا أمام اللاعب.

وأضاف التقرير أن تشيلسي يضع أليكس سكوت، لاعب وسط بورنموث، ضمن أبرز المرشحين لتعويض رحيل إنزو إذا اكتملت الصفقة.