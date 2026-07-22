مانشستر سيتي يجدد عقد فيل فودين حتى صيف 2030

أعلن ​مانشستر سيتي​ الانكليزي رسمياً تمديد عقد نجمه الانكليزي ​فيل فودين​ لمدة أربعة أعوام إضافية، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2030.

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً عن سعادته الكبيرة بمواصلة مشواره مع النادي الذي تدرج في أكاديميته، مؤكداً أن ارتداء قميص السيتي يمثل شرفاً كبيراً بالنسبة له.

وخاض فودين 369 مباراة بقميص الفريق الأول منذ ظهوره الأول عام 2017، سجل خلالها 110 أهداف، وأسهم في التتويج بـ20 لقباً، بينها ستة ألقاب للدوري الانكليزي ودوري أبطال أوروبا. كما أكد تطلعه للعمل مجدداً مع المدرب ​انزو ماريسكا​ ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات مع النادي.